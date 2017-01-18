Путин не будет участвовать в съезде "Единой России" 21-22 января

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на съезде "Единой России", который состоится 21-22 января в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В графике (президента съезд) не значится", — ответил Песков телеканалу "Дождь" на вопрос об участии президента в съезде.

Партийный съезд "Единой России" пройдет 21-22 января в Москве, в нем примет участие глава правительства России Дмитрий Медведев. Путин считается основателем и неформальным лидером партии. Он участвовал в последнем съезде "Единой России", который проходил в июне 2016 года.