Матвиенко: Россия заинтересована в диалоге с Конгрессом США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия заинтересована в диалоге с конгрессом США, парламентарии готовят свои предложения по налаживанию отношений с американскими коллегами после инаугурации Дональда Трампа, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в среду.

"Как только состоится инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа, будет понимание, мы будем со своей стороны инициировать предложения по налаживанию отношений с конгрессом США", — сказала спикер.

Сенатор отметила, что Россия по-прежнему заинтересована в диалоге и сотрудничестве с конгрессом США, и в случае выстраивания вновь избранным президентом США и его командой политики, направленной на диалог с Россией, и поиска важных сфер сотрудничества, я думаю, что и в конгрессе поймут важность такого сотрудничества.

Отметив важность межпарламентского диалога, Матвиенко обратила внимание на те события, которая происходят в США, попытки американских СМИ дискредитировать Трампа, попытки оказать на него давление, связать руки, чтобы русофобские, антироссийские настроения продолжались. Много антироссийски настроенных парламентариев присутствуют и в конгрессе США, добавила она.

Спикер Совфеда назвала Трампа прагматиком, и выразила надежду, что "у него хватит воли, чтобы реализовать свои обещания, чтобы попытки связать ему руки потерпели фиаско".