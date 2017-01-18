Лавров назвал утверждения о вмешательстве РФ в выборы в США клеветническими

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва называет клеветническими утверждения о вмешательстве РФ в избирательную кампанию в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, честно говоря, уже начинаем уставать от обсуждения темы российского вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов, в частности, в связи с избирательной кампании, которая там завершилась избранием президента (Дональда) Трампа. Но поскольку эти голословные, бездоказательные, клеветнические обвинения продолжают всплывать, хочу сказать, что цинизм ситуации состоит в том, что нас в этом обвиняют те, кто активным образом сам вмешивался в эту избирательную кампанию", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Лаврова, Россия с самого начала говорила о том, что готова работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ.