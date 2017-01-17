В Госдуме инициировали создание депутатской группы по связям с ДНР и ЛНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы и зампредседателя Русской общины Крыма Андрей Козенко инициировал создание депутатской группы по связям с самопровозглашенными Луганской и Донецкой республиками.

"Я, как представитель Русской общины Крыма, инициировал создание депутатской группы, которая бы взаимодействовала с парламентами двух республик. У нас много единомышленников в Государственной думе, которые периодически бывают на территориях Донецкой и Луганской народной республики", — сказал Козенко во вторник на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Делегации Донецкой и Луганской народных республик во главе с Александром Захарченко и Игорем Плотницким находятся по приглашению Русской общины Крыма в Крыму. Визит приурочен к годовщине Переяславской Рады 1654 года, на которой запорожское казачество под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого приняло историческое решение о переходе Украины под покровительство русского царя Алексея Михайловича.