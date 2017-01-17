Песков о словах советника Трампа: русские предпочитают снегу деликатесы

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Русские предпочитают есть не снег, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова советника Дональда Трампа.

Как ранее сообщали СМИ, советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что "русские способны есть снег, чтобы выжить", объяснив этим бессмысленность санкций против Москвы.

"То что, санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно. Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", — сказал Песков.

После воссоединения Крыма с Россией ЕС и США ввели ограничительные меры против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям. Под запрет попали мясо и колбасы, молочная продукция, овощи и фрукты.

При этом Россия за два года действия эмбарго научилась обеспечивать себя внутренними ресурсами, признало еще в прошлом августе агентство Bloomberg.

По его данным, потребление импортных продуктов оказалось на уровне исторических минимумов. Например, в первом квартале прошлого года доля импортных сыров на внутреннем рынке упала до 23% по сравнению с 49% в 2014 году.

Продэмбарго положительно влияет на развитие сельского хозяйства, рынок насыщен за счет роста предложения отечественной продукции, отмечал тогда же глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре констатировал, что импортозамещение удалось.