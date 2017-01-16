Путин утвердил основы госполитики регионального развития до 2025 года

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года", — говорится в документе.

Согласно указу, власти, полпреды президента в регионах РФ должны руководствоваться данными основами "при решении задач социально-экономического развития субъектов". Кроме того, правительство РФ ежегодно, начиная с 2017 года и не позднее 20 декабря каждого года, должно представлять президенту доклад о реализации подписанных положений.