Песков: Москва, несмотря на атаки на сайт президента РФ, не винит Вашингтон

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия, несмотря на неоднократно замеченные попытки взлома сайта администрации президента РФ с территории Соединенных Штатов Америки, не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.в интервью американскому телеканалу NBC News Песков.
"Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: "Мы знаем, это было заказано президентом (США Бараком) Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками. Если мы скажем это, вы подумаете: "О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие", — также заявил пресс-секретарь президента РФ.