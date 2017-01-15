Песков: Москва, несмотря на атаки на сайт президента РФ, не винит Вашингтон

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия, несмотря на неоднократно замеченные попытки взлома сайта администрации президента РФ с территории Соединенных Штатов Америки, не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации, а в соседней комнате находится центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день. Определенное число этих хакеров атакует этот интернет-сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, из европейских стран и так далее", — заявил в интервью американскому телеканалу NBC News Песков.

"Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: "Мы знаем, это было заказано президентом (США Бараком) Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками. Если мы скажем это, вы подумаете: "О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие", — также заявил пресс-секретарь президента РФ.