Уходящий президент Болгарии посоветовал преемнику обдумать позицию по Крыму

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев посоветовал избранному главе государства Румену Радеву тщательно обдумать свою позицию в отношении Крыма.
"Когда мы продолжаем утверждать, что де-юре Крым является частью Украины, а де-факто он российский, потому что там развевается российский флаг и о будущем Крыма нужно спросить его жителей, то этот тезис не разделяет ни один европейский лидер", — приводит агентство Novinite слова Плевнелиева.
Он также предупредил Радева, что после 22 января "любая его работа, любая запятая, любая позиция" будет восприниматься как государственная позиция Болгарии.
Росен Плевнелиев покинет пост президента Болгарии 21 января, а 22 января кресло главы государства займет избранный 13 ноября прошлого года Румен Радев.