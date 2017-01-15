Уходящий президент Болгарии посоветовал преемнику обдумать позицию по Крыму

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев посоветовал избранному главе государства Румену Радеву тщательно обдумать свою позицию в отношении Крыма.

Ранее в интервью France24 Радев отметил, что хотя часть мирового сообщества и не признает законность включения Крыма в состав РФ, жители полуострова сами должны решать его будущее, в том числе хотят ли они, чтобы Крым вновь стал частью Украины.

"Когда мы продолжаем утверждать, что де-юре Крым является частью Украины, а де-факто он российский, потому что там развевается российский флаг и о будущем Крыма нужно спросить его жителей, то этот тезис не разделяет ни один европейский лидер", — приводит агентство Novinite слова Плевнелиева.

"Радев должен обдумать этот тезис очень тщательно, когда займет пост президента. Я помогу ему, предоставив свои аргументы. Над нами закон. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, необходимо иметь правила, и они должны исполняться всеми", — заявил уходящий президент балканской страны.

Он также предупредил Радева, что после 22 января "любая его работа, любая запятая, любая позиция" будет восприниматься как государственная позиция Болгарии.

Росен Плевнелиев покинет пост президента Болгарии 21 января, а 22 января кресло главы государства займет избранный 13 ноября прошлого года Румен Радев.