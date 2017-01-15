В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Переговоры о возможной встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведутся, заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока никаких переговоров о встрече нет", — сказал Песков.
●Trump wants Putin summit in Reykjavik— The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.
●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP
Посольство России в Великобритании со своей стороны назвало эти сообщения "ерундой" и "попыткой британцев подорвать президентство Дональда Трампа".
Представители избранного президента США также опровергли сообщения британского издания, назвав ее "стопроцентной ложью".
Тридцать лет назад в исландской столице Рейкьявике прошли переговоры между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Во время этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.