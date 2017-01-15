В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Переговоры о возможной встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведутся, заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких переговоров о встрече нет", — сказал Песков.

●Trump wants Putin summit in Reykjavik

●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP — The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.

Ранее британское издание Sunday Times сообщило, что избранный президент США намерен совершить свой первый визит в Исландию и встретиться там с Владимиром Путиным. Об этом британским чиновникам якобы сообщила переходная команда Трампа. Помимо этого, Sunday Times сообщила, что источники издания якобы обсуждали эти планы в российском посольстве в Лондоне и рассказали, что Москва планирует согласиться на проведение саммита.

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Посольство России в Великобритании со своей стороны назвало эти сообщения "ерундой" и "попыткой британцев подорвать президентство Дональда Трампа".

Представители избранного президента США также опровергли сообщения британского издания, назвав ее "стопроцентной ложью".

Тридцать лет назад в исландской столице Рейкьявике прошли переговоры между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Во время этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.