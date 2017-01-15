СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике‍

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает газета Sunday Times.

"Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента", — говорится в сообщении издания.

●Trump wants Putin summit in Reykjavik

●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP — The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.

​​

Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.

Источники Sunday Times, которые, как сообщает издание, обсуждали эти планы в посольстве РФ в Лондоне, рассказали, что Москва намерена согласиться на проведение саммита. Официальным подтверждением российского посольства этой информации РИА Новости в настоящее время не располагает.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.