Посольство РФ не комментирует сообщения штаба Трампа о разговоре с Путиным

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство России в США не комментирует информацию о готовящемся разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, о котором ранее сообщил штаб Трампа.

"Посольство не комментирует многочисленные контакты, которые осуществляются в ежедневном режиме с местными собеседниками", — сообщила пресс-служба посольства в пятницу.

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обсудил с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопросы подготовки телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа после инаугурации, сообщил в пятницу официальный представитель Трампа Шон Спайсер.

По его словам, разговор состоялся 28 декабря.

Речь шла о планах подготовки телефонного разговора президента России и избранного президента США после его инаугурации, сообщил Спайсер.

Он также сообщил, что "в день Рождества Флинн отправил (российскому) послу текстовое сообщение с пожеланиями счастливого Рождества и Нового года". По словам Спайсера, глава российской дипломатической миссии отправил аналогичное ответное послание, а 28 декабря написал Флинну, что хотел бы с ним пообщаться.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.