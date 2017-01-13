Посольство РФ не комментирует сообщения штаба Трампа о разговоре с Путиным

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство России в США не комментирует информацию о готовящемся разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, о котором ранее сообщил штаб Трампа.
Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обсудил с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопросы подготовки телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа после инаугурации, сообщил в пятницу официальный представитель Трампа Шон Спайсер.
По его словам, разговор состоялся 28 декабря.
Речь шла о планах подготовки телефонного разговора президента России и избранного президента США после его инаугурации, сообщил Спайсер.
Он также сообщил, что "в день Рождества Флинн отправил (российскому) послу текстовое сообщение с пожеланиями счастливого Рождества и Нового года". По словам Спайсера, глава российской дипломатической миссии отправил аналогичное ответное послание, а 28 декабря написал Флинну, что хотел бы с ним пообщаться.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.