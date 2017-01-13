В штабе Трампа рассказали о подготовке телефонного разговора с Путиным

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обсудил с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопросы подготовки телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа после инаугурации, сообщил в пятницу официальный представитель Трампа Шон Спайсер.

По его словам, разговор состоялся 28 декабря.

"Речь шла о планах подготовки телефонного разговора президента России и избранного президента США после его инаугурации. Они обменялись логистической информацией по поводу того, как осуществить этот разговор", — сказал Спайсер.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.