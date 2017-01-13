В Кремле не обсуждают возвращение России в формат G8

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тема восстановления формата G8 с участием России в Москве не обсуждается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2.8%Да, это необходимо для сохранения имиджа России как мировой державы
44.7%Нет, Россия и без участия в "восьмерке" играет ведущую роль в мировой политике
4.3%Да, это важно для диалога с Западом
48.1%Нет, для нынешней международной обстановки больше подходит формат G20
На вопрос, приняла бы Москва приглашение вернуться в формат G8, если бы подобное предложение поступило, Песков подчеркнул, что приоритетом для России является участие в "двадцатке", и никаких заявлений от лидеров G7 в Кремле не слышали.
"Мы ни разу не слышали заявления глав государств, которые продолжают собираться в формате "семерки", каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны. А что касается России, вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений для России приоритетным является участие в формате "двадцатки", об этом неоднократно уже говорил президент Российской Федерации", — отметил Песков.
Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России. Впервые о возможном возвращении России в такие международные форматы, как G7, Альфано заявил в декабре прошлого года в интервью газете Corriere della Sera. Затем министр повторил это пожелание 10 января в Нью-Йорке во время своей поездки в ООН.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнёры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмёрку" возвращать".