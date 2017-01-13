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Политика

В Кремле не обсуждают возвращение России в формат G8

12:3613.01.2017
(обновлено: 12:45 13.01.2017)
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тема восстановления формата G8 с участием России в Москве не обсуждается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нужно ли России возвращаться в G8?
Результаты
Нужно ли России возвращаться в G8?

  • 2.8%

    Да, это необходимо для сохранения имиджа России как мировой державы

  • 44.7%

    Нет, Россия и без участия в "восьмерке" играет ведущую роль в мировой политике

  • 4.3%

    Да, это важно для диалога с Западом

  • 48.1%

    Нет, для нынешней международной обстановки больше подходит формат G20
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"Эта тема никак не обсуждается в Москве", — заявил Песков журналистам.

На вопрос, приняла бы Москва приглашение вернуться в формат G8, если бы подобное предложение поступило, Песков подчеркнул, что приоритетом для России является участие в "двадцатке", и никаких заявлений от лидеров G7 в Кремле не слышали.

"Мы ни разу не слышали заявления глав государств, которые продолжают собираться в формате "семерки", каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны. А что касается России, вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений для России приоритетным является участие в формате "двадцатки", об этом неоднократно уже говорил президент Российской Федерации", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Кремль ответил на слова Штайнмайера о возвращении России в G8

Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России. Впервые о возможном возвращении России в такие международные форматы, как G7, Альфано заявил в декабре прошлого года в интервью газете Corriere della Sera. Затем министр повторил это пожелание 10 января в Нью-Йорке во время своей поездки в ООН.

Сенаторы США Крис Мерфи и Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства. Архивное фото.
© РИА Новости. Илья Питалев
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The Nation: США вредит не Россия, а русофобия
Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнёры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмёрку" возвращать".

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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