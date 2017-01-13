Луговой объяснил свое попадание в "список Магнитского"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой считает, что на него США распространили санкции по "акту Магнитского" в том числе, возможно, из-за причастности к разработке законопроекта об онлайн-кинотеатрах.

Ранее минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Мы не должны забывать о нашей информационной безопасности, особенно в свете последних событий, которые проходят, в том числе с уходом одной американской администрации, приходом другой. Ваш покорный слуга был недавно введен в список Магнитского, в том числе, может быть, из-за такого рода закона (об онлайн-кинотеатрах — ред.) ", — сказал Луговой на пленарном заседании.

Госдума в пятницу рассматривает в первом чтении законопроект, который регулирует работу онлайн-кинотеатров и, в частности, ограничивает возможность иностранных компаний владеть ими. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце ноября депутатами Андреем Луговым (ЛДПР) и Шамсаилом Саралиевым (ЕР).