В Москве надеются, что Путин и Трамп поладят

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве убеждены, что уважения в отношениях РФ и США должно быть гораздо больше, надеются на диалог с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент (Владимир) Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует уважать наших партнеров. Но это уважение может быт только взаимным, односторонним оно быть не может. Поэтому, разумеется, взаимного уважения в российско-американских отношениях, с нашей точки зрения, должно быть гораздо больше", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных перспективах взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

По его словам, в РФ надеются, что лидеры двух стран "поладят". "По крайней мере, господин Трамп говорит о готовности вести диалог. Это не значит готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно и такого в Москве не ожидают. Но вести диалог — это то, на что стоит надеяться и что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций", — заключил Песков.