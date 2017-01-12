Депутат ГД рассказал, зачем нужны отчеты чиновников об активности в сети

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Введение обязанности чиновников предоставлять информацию об активности в интернете необходимо в антикоррупционных целях, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Бурматов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете появилось во внутренней думской сети, где размещается информация о работе нижней палаты. Согласно ей, чиновник обязан сначала заполнить информацию о себе (ФИО, паспортные данные, должность), после чего в специально пронумерованной графе проставить некие "адреса сайта" или "страницы сайта", где им как раз и размещалась информация. Поводом к нововведению стали поправки к законам "О государственной гражданской службе РФ" и "О муниципальной службе в РФ", принятые летом 2016 года, авторами которых были депутаты Владимир Бурматов и Андрей Луговой.

"Хочу отметить, что в большинстве стран мира требуется еще и сдача всех логинов и паролей для того, чтобы могли работодатели получить доступ к внутренней переписке. Например, в Соединенных Штатах Америки 40% даже не государственных, а частных компаний потребуют у вас пароли сдать для того, чтобы посмотреть все ваши связи, внутреннюю переписку, персональные сообщения и так далее. Эти пароли будут у них храниться, они в любой момент могут получить доступ. Это сдается в добровольном порядке или ищи другую работу", — сказал собеседник агентства.

Бурматов заявил, что он и коллега Луговой посчитали западную меру слишком жесткой.

"Мы с Луговым посчитали, что для нас это, наверное, слишком жесткая мера, поскольку для того чтобы достичь целей, которые я себе ставлю, в первую очередь использовать это как антикоррупционный механизм, доступ к приватным записям в принципе не нужен. Достаточно анализа публичной информации", — добавил он.

По словам Бурматова, нововведение поможет работодателю просматривать публикации и увидеть, к примеру, что кандидат в чиновники постоянно находится в компании тех или иных лоббистских групп или коммерческих структур. "Он имеет полное право ему отказать (в приеме на работу). А почему он должен брать на работу человека, который аффилирован с той или иной коммерческой структурой, а теперь приходит распределять миллиардные бюджетные подряды и средства", — сказал парламентарий.