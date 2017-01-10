В Кремле назвали новые санкции США рукотворной деградацией отношений

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новые санкции США против России — это попытка исключить диалог и навредить отношениям между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это дополнительные шаги по такой, знаете, рукотворной деградации наших отношений", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что политика Обамы — это внутреннее дело США, однако Москва сожалеет о том, что Вашингтон предпринимает очередные попытки испортить отношения. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что Россия не изменила свою позицию и открыта к диалогу, несмотря на санкции нынешней американской администрации.

"Мы убеждены, что это не соответствует ни нашим интересам, ни интересам Вашингтона. И мы сожалеем, что так произошло. Вместе с тем, мы по-прежнему надеемся, что так или иначе в перспективе удастся выйти на более позитивную траекторию выстраивания наших отношений с Америкой", — отметил пресс-секретарь российского президента.

При этом он не ответил на вопрос о возможном введении ответных мер. "Этого я сейчас не могу сказать", — добавил Песков.

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан России, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.