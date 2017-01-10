Володин оценил поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Принятые Госдумой поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов, приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее Госдума приняла поправки в регламент, согласно которым законопроекты, которые касаются социальной поддержки граждан, предусматривают расходы федерального бюджета и требуют издания подзаконных актов, выносятся на третьи чтения только после получения из правительства основных нормативных предписаний и сроков принятия указанных правовых актов.

"Это приведет к повышению качества законопроектной работы, это точно позитивно скажется на реализации законопроектов, они будут уже реализовываться сразу после принятия… Это обязывает и правительство, и Госдуму уже к более кропотливой и вдумчивой работе", — заявил Володин журналистам.