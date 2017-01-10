Яровая заявила, что действия администрации Обамы вредят гражданам США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США увеличивают список недобрых дел для граждан своей страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя расширение "списка Магнитского".

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Россия приняла серьезные решения по преследованию за международный терроризм, наши следователи получили законное право ведения следственных действий за рубежом. Возможно, США совсем не заинтересованы в преследовании опасных преступников и террористов и таким образом пытаются навредить взаимодействию со странами Европы на уровне прямых рабочих контактов руководителей в организации такой работы. К сожалению, проигравшие политики США увеличивают список недобрых дел для граждан своей страны", — сказала Яровая, чьи слова цитирует ее пресс-служба.

"Деструктивно влиять извне на деятельность руководителей национальных государственных органов правоохраны — это желание США блокировать сотрудничество в вопросах, которые имеют общее значение в международной безопасности", — считает депутат.

Она подчеркнула, что национальные интересы и международное право, "а не квазигибридные бандитские решения под соусом всеобъемлющих всемогущих и беспредельных антизаконов США" будут определять безопасность и право России и других стран.