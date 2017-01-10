Володин назвал расширение "списка Магнитского" истерикой команды Обамы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал истерикой уходящей администрации США Барака Обамы решение о включении главы СК РФ Александра Бастрыкина и ряда других россиян в так называемый "список Магнитского".

Ранее минфин США на основании "акта Магнитского" заявил о применении санкций в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Истерика уходящей администрации президента Обамы. По другому это не назовешь", — сказал Володин журналистам во вторник, комментируя решение о расширении "списка Магнитского".

"Скорее всего, набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы и сейчас ищут виновных, кто виноват в этом поражении. Нужно спрашивать с себя в первую очередь и нужно отвечать перед своими избирателями. Когда люди не поддержали, это говорит о том, что политика не эффективна. Это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией и с другими странами. Вот эти все проблемы нужно рассматривать именно в этой плоскости, а не искать тех, кто виновен в поражении", — добавил Володин, говоря о действиях американской администрации.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.