Володин озвучил позицию России по сотрудничеству с ПАСЕ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия выступает за диалог с ПАСЕ, но не видит смысла участвовать в работе организации, где лишают права голоса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ лишила Россию права голосовать на сессии, а также права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В январе 2016-го Москва решила не направлять документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.

Володин отметил, что его встреча с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом запланирована на 12 января.

"Любая встреча — это диалог, и хорошо, когда этот диалог идет, потому что есть возможность обсуждать вопросы, слушать своих коллег, их позиция звучит. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы была ясность", — отметил спикер парламента.

По его словам, в условиях, когда предлагаемые решения не поддерживаются, можно остаться в меньшинстве, однако любая дискуссия дает возможность отстаивать свою точку зрения.

"Но когда лишают права голоса — послушайте, европейский парламент живет по архаичным законам, который сам себе выдумал. Это не нормально, и об этом мы будем говорить", — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что председатель парламента Греции и генсек Совета Европы в прошлом году высказывали свое недоумение регламентом ПАСЕ.

"Если какая-то ясность наступит по итогам общения с господином Аграмунтом, будет хорошо. Но надеяться на то, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, будет неправильно, будет завышенным ожиданием от этой встречи", — считает спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что делегация ПАСЕ посетит Москву 11-13 января.

В прошлом году Педро Аграмунт трижды посетил Россию. Москва пока не приняла решения об участии в работе сессии в 2017 году.