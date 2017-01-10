Депутат: к новичкам "списка Магнитского" не может быть претензий

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. С точки зрения права к главе Следственного комитета РФ и другим россиянам, включенным США накануне в "список Магнитского" не может быть никаких претензий, заявил РИА Новости во вторник замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти россиян, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"С точки зрения права никаких претензий не может быть ни к Бастрыкину, ни к Луговому, ни к другим лицам", — сказал депутат РИА Новости во вторник.

По словам Выборного, в основе санкций — эмоции и психологическое воздействие, других разумных объяснений этому нет. "Это фактически продолжение антироссийской риторики, которая продолжается уже достаточно длительное время. Страх руководит теми людьми, которые принимают такие санкции, страх перед великой державой, перед великой Россией. Это признак слабости, потому что сильный человек всегда протягивает руку мира и приглашает за стол переговоров", — отметил парламентарий.

Депутат считает, что уходящее руководство США пытается в последние дни работы навредить избранному президенту страны Дональду Трампу и всячески испортить отношения с Россией.