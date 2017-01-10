В Госдуме объяснили расширение "списка Магнитского"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Расширение санкций США на основании "акта Магнитского" — продолжение политики нагнетания отношений с Россией; администрация Барака Обамы пытается навязать этот курс избранному президенту Дональду Трампу, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Минфин США в понедельник ввел санкции в отношении пяти россиян, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В список также вошли Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Этой политике (нагнетания отношений между США и Россией — ред.) администрация Обамы следовала достаточно уверено и сейчас стремится в оставшиеся дни обеспечить преемственность такой политики, поставить Трампа в такие условия, заставить принять такие решения, которые бы обеспечивали пролонгацию этой линии на последующий период", — сказал Новиков.

Депутат считает, что действия Вашингтона являются очередной заявкой на вмешательство в дела других государств, на право навязывать свои подходы и ценности.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий резонанс как в России, так и за рубежом.

Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".