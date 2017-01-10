Луговой не понимает, за что его включили в "список Магнитского"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой заявил, что включение его персоны в санкционный список на основании "акта Магнитского" вызывает у него недоумение.

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где "список Магнитского", учитывая, что уже и сколько лет прошло после того, как был составлен так называемый "список Магнитского", и чего это вдруг я такого за последние год, два, три, четыре совершил", — сказал депутат РИА Новости.

Он отметил, что, насколько ему известно, "туда включают людей, которые нарушали где-то в чем-то права людей".

"Я являюсь депутатом Государственной Думы. Занимаюсь законотворческой деятельностью. Мои полномочия четко ограничены законодательством, и мотивация американцев на включение меня в этот список… Я не знаю… Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей", — заключил российский парламентарий.