Песков: о позиции Трампа по докладу о хакерских атаках пока говорить рано

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Пока доподлинно неизвестно о реакции избранного президента США Дональда Трампа на доклад американских спецслужб, в которых Россия обвиняется в хакерских атаках, поскольку Трамп лично еще не высказывался на этот счет, поэтому судить о его позиции рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.