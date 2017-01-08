Глава ПАСЕ собирается принять участие в работе Гайдаровского форума

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт планирует посетить Москву 11-12 января для участия в Гайдаровском форуме в РАНХиГС в рамках своего рабочего визита, сообщается на сайте организации.

"11-12 января — рабочий визит, участие в Гайдаровском форуме", — говорится на сайте о планах главы организации.

По данным РИА Новости, Аграмунт в рамках форума примет участие в круглом столе по дипотношениям России и Испании.

У главы Ассамблеи также запланированы встречи в Госдуме и в Совете Федерации.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.

Аграмунт в прошлом году трижды посетил Россию. Российская сторона пока не приняла решения по участию в работе сессии в этом году.

Визит делегации ПАСЕ в Москву состоится 11-13 января, следует из электронной базы документов Госдумы. В конце декабря визит главы организации Педро Аграмунта анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.