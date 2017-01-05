ЦИК предлагает увеличить число КОИБов в России не менее чем на 50%

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в этом году предполагает дополнительно оснастить участковые избирательные комиссии комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), предлагается увеличить их число не менее чем на 50%, этот вопрос рассматривается в правительстве, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

"Что касается КОИБов, мы предполагаем провести дополнительное оснащение участковых избирательных комиссий. Мы предлагаем увеличить их число не менее чем на 50%, и предложили на эти цели направить сэкономленные в ходе федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы 550 миллионов рублей", — сообщил зампред ЦИК.

Он напомнил, что президентом было дано соответствующее поручение правительству — проработать этот вопрос.

"Мы надеемся, что правительство поддержит наши предложения. Проблема в данном случае состоит в том, что производство КОИБов на сегодняшний день в России не ведется. И это значит, что потребуется вновь организация производства, а это вопросы сроков и цены. Мы эти риски видим и пытаемся найти оптимальный выход", — добавил Булаев.

Сейчас в России есть порядка 5,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.