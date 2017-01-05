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Политика

ЦИК предлагает увеличить число КОИБов в России не менее чем на 50%

17:2405.01.2017
63927
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в этом году предполагает дополнительно оснастить участковые избирательные комиссии комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), предлагается увеличить их число не менее чем на 50%, этот вопрос рассматривается в правительстве, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Работа ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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ЦИК предложил расширить объем видеонаблюдения на избирательных участках

"Что касается КОИБов, мы предполагаем провести дополнительное оснащение участковых избирательных комиссий. Мы предлагаем увеличить их число не менее чем на 50%, и предложили на эти цели направить сэкономленные в ходе федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы 550 миллионов рублей", — сообщил зампред ЦИК.

Он напомнил, что президентом было дано соответствующее поручение правительству — проработать этот вопрос.

"Мы надеемся, что правительство поддержит наши предложения. Проблема в данном случае состоит в том, что производство КОИБов на сегодняшний день в России не ведется. И это значит, что потребуется вновь организация производства, а это вопросы сроков и цены. Мы эти риски видим и пытаемся найти оптимальный выход", — добавил Булаев.

Сейчас в России есть порядка 5,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней.

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Политика
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5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • trmruslan в ответ пользователю voprosvoprosov2012(показатьскрыть)
    voprosvoprosov2012, безусловно надо добиваться прозрачности выборов. Но ..... А потом за дело возьмутся русские (Наши), хакеры...В тоге ничего даже "вбрасывать" не придется, все будет редактировать сс нажатием клавиш... Здорово! Тут как говорится, палка о двух концах.
    Качество выборов надо начать с фильтрации кандидатов. Например : если кандидат мужчина-обязательно срочная служба (за исключением инвалидов),Обязательно высшее образование, обязательно стаж работы не менее 5 лет без учета учебы в ВУЗе, обязательно семьянин (тут будет много критиков,Но считаю,что если человек не созрел возглавить семью, он Не созрел возглавлять город,регион ,государство, принимать законы и т.п.)Разуметься исключить любое уголовное прошлое, в т.ч. Родственников (в законах это положение есть, но люди не дадут соврать, ОЧЕНЬ часто в регионах депутатами и Мэрами становятся люди с откровенно бандитским прошлым).Исключить клановость (этот Бичь присутствует везде, но его надо минимизировать) и т.д. и т.п.
    09:54
    06.01.2017
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  • pekannien
    Лучше отправте эти деньги на лечение умирающих российских детей хоть спасёте чьито жизни а то как всегда промотываете миллиарды а родители вынужденны умолять собрать кто сколько может
    10:28
    06.01.2017
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