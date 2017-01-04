Оснований для переноса президентских выборов в России нет, считает сенатор

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Оснований для переноса президентских выборов, намеченных на 2018 год, нет, убежден глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров; он считает, что "любой перенос" даты выборов может быть использован несистемной оппозицией в своих целях.

"Я не вижу каких-то объективных причин для переноса даты выборов президента. Любой перенос даты может быть использован оппозицией в своих корыстных целях, с чем бы он ни был связан", — заявил сенатор РИА Новости.

По мнению Озерова, какой бы причиной ни был вызван этот перенос, представители несистемной оппозиции "везде будут видеть руку Кремля".

"Я не думаю, что сегодня в руководстве страны есть люди, заинтересованные давать еще один повод для инсинуаций со стороны оппозиции", — заявил глава комитета.