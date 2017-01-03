Посольство США в Москве получило тридцать пять приглашений на елку в Кремле
21:4903.01.2017
(обновлено: 23:22 03.01.2017)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американские дипломаты получили 35 приглашений на новогоднюю Елку в Кремле, однако дипмиссия не комментирует информацию о планах своих сотрудников, сообщили во вторник в посольстве США в Москве.
"Мы получили 35 приглашений в Кремль на новогоднюю Елку. К сожалению, мы не комментируем личные планы семей наших сотрудников",- сказал представитель посольства.
По данным РИА Новости, приглашения на представления с открытой датой.
На прошлой неделе администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции. Кроме того, глава российского государства пригласил на новогоднюю Елку в Кремле детей американских дипломатов.
Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле
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