Посольство США в Москве получило тридцать пять приглашений на елку в Кремле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американские дипломаты получили 35 приглашений на новогоднюю Елку в Кремле, однако дипмиссия не комментирует информацию о планах своих сотрудников, сообщили во вторник в посольстве США в Москве.

"Мы получили 35 приглашений в Кремль на новогоднюю Елку. К сожалению, мы не комментируем личные планы семей наших сотрудников",- сказал представитель посольства.

По данным РИА Новости, приглашения на представления с открытой датой.

На прошлой неделе администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции. Кроме того, глава российского государства пригласил на новогоднюю Елку в Кремле детей американских дипломатов.