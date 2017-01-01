Председательство в СНГ переходит к России с первого января

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Содружестве Независимых государств переходит к России с 1 января 2017 года. Москва намерена сделать приоритетом председательства в СНГ в новом году повышение практической отдачи от деятельности организации, а также преодоление тенденции на снижение товарооборота.

СНГ остается наиболее представительной организацией на постсоветском пространстве. В него по-прежнему входят 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Президентом России Владимиром Путиным утверждена концепция российского председательства в Содружестве в 2017 году и план по ее реализации, который включает более полусотни мероприятий.

Как сообщил ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, РФ в рамках председательства намерена руководствоваться принципами преемственности и продолжать работу Киргизии — председателя в СНГ в 2016 году.

"Среди приоритетов выделяем последовательное развитие и совершенствование Содружества, повышение практической отдачи от его деятельности для всех государств-участников, упрочение позиций Организации на международной арене, содействие сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ", — сообщил дипломат.

Он отметил, что повышение эффективности экономического сотрудничества всегда находилось в центре внимания в СНГ и, несмотря на экстремальные финансово-экономические условия, государства-участники смогли сделать заметный рывок в своем развитии — за прошедшую четверть века только в странах центрально-азиатского региона в десятки раз вырос объем валового внутреннего продукта.

Дипломат подчеркнул, что в Москве при этом считают, что наблюдающееся в последнее время снижение товарооборота между странами СНГ носит временное явление, которое в ближайшей перспективе можно преодолеть общими усилиями.

В частности, указал Карасин, в последние годы наблюдается стабильный рост инвестиций в основной капитал, в том числе и во всех государствах Центральной Азии.

"Накопленные российские инвестиции в Центрально-Азиатском регионе составляют более 23 миллиардов долларов США — полагаем, это является хорошим залогом успешного развития нашего взаимодействия", — сообщил он.

Карасин также сообщил, что РФ в соответствии с концепцией российского председательства в экономической сфере будет делать упор на реализацию стратегии экономического развития СНГ, развитие потенциала, заложенного в Договоре о зоне свободной торговли СНГ.

"Намерены сосредоточиться на снятии имеющихся торговых барьеров, обеспечении большей вовлеченности бизнес-сообщества в формирование экономической повестки дня СНГ, развитие самодостаточного рынка производства продовольственной продукции. Одной из главных целей дальнейшей работы на экономическом треке видится комплексное, гармонизированное развитие интеграционных процессов на пространстве Содружества", — указал он.

В гуманитарной сфере Россия в качестве председателя в СНГ намерена содействовать развитию и укреплению связей в области образования, науки, культуры, информации, спорта, молодежных обменов, отметил дипломат.