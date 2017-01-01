Председательство в СНГ переходит к России с первого января

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Содружестве Независимых государств переходит к России с 1 января 2017 года. Москва намерена сделать приоритетом председательства в СНГ в новом году повышение практической отдачи от деятельности организации, а также преодоление тенденции на снижение товарооборота.
Как сообщил ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, РФ в рамках председательства намерена руководствоваться принципами преемственности и продолжать работу Киргизии — председателя в СНГ в 2016 году.
"Среди приоритетов выделяем последовательное развитие и совершенствование Содружества, повышение практической отдачи от его деятельности для всех государств-участников, упрочение позиций Организации на международной арене, содействие сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ", — сообщил дипломат.
Дипломат подчеркнул, что в Москве при этом считают, что наблюдающееся в последнее время снижение товарооборота между странами СНГ носит временное явление, которое в ближайшей перспективе можно преодолеть общими усилиями.
В частности, указал Карасин, в последние годы наблюдается стабильный рост инвестиций в основной капитал, в том числе и во всех государствах Центральной Азии.
"Накопленные российские инвестиции в Центрально-Азиатском регионе составляют более 23 миллиардов долларов США — полагаем, это является хорошим залогом успешного развития нашего взаимодействия", — сообщил он.
"Намерены сосредоточиться на снятии имеющихся торговых барьеров, обеспечении большей вовлеченности бизнес-сообщества в формирование экономической повестки дня СНГ, развитие самодостаточного рынка производства продовольственной продукции. Одной из главных целей дальнейшей работы на экономическом треке видится комплексное, гармонизированное развитие интеграционных процессов на пространстве Содружества", — указал он.
В гуманитарной сфере Россия в качестве председателя в СНГ намерена содействовать развитию и укреплению связей в области образования, науки, культуры, информации, спорта, молодежных обменов, отметил дипломат.