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Политика

Председательство в СНГ переходит к России с первого января

00:1301.01.2017
118955
СНГ
© http://www.unipravex.ru

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Содружестве Независимых государств переходит к России с 1 января 2017 года. Москва намерена сделать приоритетом председательства в СНГ в новом году повышение практической отдачи от деятельности организации, а также преодоление тенденции на снижение товарооборота.

Флаги государств СНГ. Архивное фото
© Фото: МПА СНГ
В СНГ уверены, что процесс усовершенствования содружества продолжится
СНГ остается наиболее представительной организацией на постсоветском пространстве. В него по-прежнему входят 11 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Президентом России Владимиром Путиным утверждена концепция российского председательства в Содружестве в 2017 году и план по ее реализации, который включает более полусотни мероприятий.

Как сообщил ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, РФ в рамках председательства намерена руководствоваться принципами преемственности и продолжать работу Киргизии — председателя в СНГ в 2016 году.

"Среди приоритетов выделяем последовательное развитие и совершенствование Содружества, повышение практической отдачи от его деятельности для всех государств-участников, упрочение позиций Организации на международной арене, содействие сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ", — сообщил дипломат.

Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
© РИА Новости. Ю. Иванов
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Соглашение о создании СНГ ("Беловежское соглашение")
Он отметил, что повышение эффективности экономического сотрудничества всегда находилось в центре внимания в СНГ и, несмотря на экстремальные финансово-экономические условия, государства-участники смогли сделать заметный рывок в своем развитии — за прошедшую четверть века только в странах центрально-азиатского региона в десятки раз вырос объем валового внутреннего продукта.

Дипломат подчеркнул, что в Москве при этом считают, что наблюдающееся в последнее время снижение товарооборота между странами СНГ носит временное явление, которое в ближайшей перспективе можно преодолеть общими усилиями.

В частности, указал Карасин, в последние годы наблюдается стабильный рост инвестиций в основной капитал, в том числе и во всех государствах Центральной Азии.

"Накопленные российские инвестиции в Центрально-Азиатском регионе составляют более 23 миллиардов долларов США — полагаем, это является хорошим залогом успешного развития нашего взаимодействия", — сообщил он.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Сенатор считает, что Украина вернется к полноценному сотрудничеству с СНГ
Карасин также сообщил, что РФ в соответствии с концепцией российского председательства в экономической сфере будет делать упор на реализацию стратегии экономического развития СНГ, развитие потенциала, заложенного в Договоре о зоне свободной торговли СНГ.

"Намерены сосредоточиться на снятии имеющихся торговых барьеров, обеспечении большей вовлеченности бизнес-сообщества в формирование экономической повестки дня СНГ, развитие самодостаточного рынка производства продовольственной продукции. Одной из главных целей дальнейшей работы на экономическом треке видится комплексное, гармонизированное развитие интеграционных процессов на пространстве Содружества", — указал он.

В гуманитарной сфере Россия в качестве председателя в СНГ намерена содействовать развитию и укреплению связей в области образования, науки, культуры, информации, спорта, молодежных обменов, отметил дипломат.

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