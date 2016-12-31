В Вашингтон прибыл спецборт, который доставит в Россию высланных дипломатов

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Самолет, который доставит в Россию высланных из США дипломатов, прилетел в аэропорт американской столицы, сказал РИА Новости представитель посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.
По его словам, лайнер Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Ранее в администрации президента России сообщали, что для вывоза российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ.
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.