Слуцкий назвал решение не высылать американских дипломатов из России мудрым

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции и выдворение сотрудников дипмиссии РФ — мудрый поступок, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение президента России не высылать дипломатов США в ответ на санкции и выдворение сотрудников дипмиссии РФ — мудрый поступок", — сказал Слуцкий журналистам.

При этом он отметил, что рекомендации МИД РФ по объявлению персонами нон-грата американских дипломатов были внесены в соответствии с общепринятой практикой, предусматривающей симметричные меры в отношении недружественных шагов.

"Однако президент РФ оказался выше принятых в агонии решений уходящей администрации Барака Обамы. Россия настроена на конструктивный диалог и восстановления отношений с США, и мы ждем такого же подхода от нового американского президента Дональда Трампа", — сказал депутат.

Вместе с тем он добавил, что Россия оставляет за собой право воспользоваться "зеркальными" принципами дипломатической практики.

В четверг администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".