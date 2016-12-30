Макфол приветствовал решение Путина не высылать американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол поприветствовал решение российского президента Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона.

"Я приветствую решение Путина не высылать американских дипломатов. Они не сделали ничего плохого", — написал бывший посол в своем аккаунте в Twitter.

It is my mission to "continually assault the Russian people"! Seriously, though, I applaud Putin decision today. Good for US diplomats. https://t.co/jDUI67z2er — Michael McFaul (@McFaul) 30 декабря 2016 г.

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Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, сейчас является профессором Стэнфордского университета.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".