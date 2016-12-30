Чуркин: санкции США направлены против детей российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Санкции США направлены против детей российских дипломатов, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
"Я думаю, что это просто скандально, что они решили преследовать наших детей. Они знают, что эти дачи, которые они упомянули в документах, для наших детей. А сейчас Рождество, каникулы в наших школах", — сказал Чуркин.
"Заблокировать наш доступ к ним к началу праздников — это цинично, с моей точки зрения. Вот такие семейные ценности", — добавил Чуркин.