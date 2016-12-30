Чуркин: санкции США направлены против детей российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Санкции США направлены против детей российских дипломатов, заявил журналистам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

В четверг США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

"Я думаю, что это просто скандально, что они решили преследовать наших детей. Они знают, что эти дачи, которые они упомянули в документах, для наших детей. А сейчас Рождество, каникулы в наших школах", — сказал Чуркин.

"Заблокировать наш доступ к ним к началу праздников — это цинично, с моей точки зрения. Вот такие семейные ценности", — добавил Чуркин.