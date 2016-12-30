Госдеп не нашел, что ответить Путину на решение по американским дипломатам

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США не стал комментировать ответ российского президента Владимира Путина на санкции Вашингтона, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".
В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить".
Однако Владимир Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и высылать сотрудников дипмиссии США. По его словам, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую станет проводить избранный президент США Дональд Трамп.