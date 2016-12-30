Госдеп не нашел, что ответить Путину на решение по американским дипломатам

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США не стал комментировать ответ российского президента Владимира Путина на санкции Вашингтона, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить".

Однако Владимир Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и высылать сотрудников дипмиссии США. По его словам, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую станет проводить избранный президент США Дональд Трамп.