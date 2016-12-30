Путин убежден, что диалог РФ и Канады по Арктике отвечает интересам стран

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьеру Канады Джастину Трюдо заявил, что развитие партнерского взаимодействия в освоении Арктики отвечает интересам обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

"Поздравляя с Рождеством, Новым годом, а также с днем рождения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, глава Российского государства высказал убежденность, что укрепление двустороннего сотрудничества, развитие партнерского взаимодействия в освоении Арктики и на других направлениях отвечает интересам народов наших стран", — говорится в сообщении.