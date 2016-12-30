Путин надеется на продолжение работы с Израилем по Ближнему Востоку

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в продолжении работы с Израилем по наращиванию отношений в русле обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравлении на имя премьер-министра государства Израиль Биньямину Нетаньяху Владимир Владимирович Путин выразил уверенность в успешном продолжении в 2017 году совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-израильских отношений и конструктивного взаимодействия в региональных и международных делах в интересах дружественных народов двух государств, в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.