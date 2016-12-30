В МИД не понимают решение США запретить посещение российских посольских дач

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решение Вашингтона запретить посещение посольских дач РФ в США невозможно понять, это беспрецедентная по масштабу, функционалу и возможности для отдыха детей территория, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции. Американская сторона также заявила о том, что запрещает посещение и использование так называемых посольских дипломатических дач РФ на территории США.

"Честно говоря, вот такой детский лагерь для отдыха, это вещь, мне кажется, все-таки беспрецедентная, что касается США, по масштабу, по функционалу, а также по возможности для отдыха детей не только из РФ. То, что сейчас происходит в США, конечно, невозможно понять. Вовсю шли приготовления к новогодним праздникам, к новогодним елкам, в том числе и на площадке нашей дачи в Ойстер-Бэй, где должны были отдыхать семьи, дети, куда были приглашены гости, в том числе наши коллеги, дипломаты", — сказала представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что речь идет не только о детях российских дипломатов. По ее словам, там отдыхают дети в том числе из стран СНГ, а также и американцы.

"Я также хотела бы сказать о том, что речь идет о территориях, которые являются собственностью РФ и были приобретены в 50-е годы XX века. Они используются для отдыха детей в летние, зимние периоды, в периоды каникул. За последние годы эти территории, в частности, в Нью-Йорке, были реконструированы таким образом, что дети могут отдыхать там в том числе и с родителями. Все устроено и обустроено для семейного отдыха", — добавила она.

Она отметила, что наличие так называемых посольских дач — это нормальная практика. "Если есть территория, здания, помещения в других странах, где у них есть дипломатические представительства, как правило, там они используются в подобных же целях", — сказала она.