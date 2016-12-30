Захарова объяснила, почему Россия не стала высылать американских дипломатов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия, принимая решение об ответных мерах на высылку дипломатов из США, учитывала интересы сотрудников американских диппредставительств и их детей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли доступ в два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью России, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Захарова о высылке дипломатов РФ из США и дезинформации про ответные меры

"Понимая, что дипломатия основана на зеркальных ответных мерах и шагах, мы приняли во внимание со всей серьезностью и со всей серьезностью рассмотрели вопрос о том, как будут себя чувствовать и ощущать наши американские коллеги, их семьи. И, самое главное, их дети, которые сейчас готовятся к Новому году и у которых сейчас рождественские каникулы, как они будут вырваны из учебного процесса и как им нужно будет тоже в 72 часа собрать все вещи и отправиться на родину таким вот образом, приняли такое решение", — сказала Захарова.