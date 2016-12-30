В МИД назвали высылку дипломатов местью за провал внешней политики Обамы

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Последние действия Вашингтона – своеобразная месть за провал его внешней политики, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Очень символично то, что произошло 29 декабря в мире. В Москве было объявлено о перемирии в Сирии, долгожданном, к которому мы шли – шли дипломаты, военные, объединив усилия, пытаясь найти точки соприкосновения с нашими партнерами", — сказала дипломат.

По ее словам, символично, что высылка Вашингтоном российских дипломатов совпали с объявлением о начале перемирия.

По мнению Захаровой, "это будет вписано в учебники по международным отношениям".

В четверг официальный Дамаск и сирийская оппозиция договорились о прекращении огня на территории страны. Гарантами перемирия выступают Россия, Турция и Иран.

Чуть позже США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Владимир Путин заявил, что Москва не опустится до "кухонной" дипломатии и не будет высылать американских дипломатов.