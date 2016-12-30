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Политика

Асимметричный ответ: Россия не станет высылать американских дипломатов

Тема:
Главное за 30 декабря 2016 года (8)
17:0630.12.2016
(обновлено: 20:04 30.12.2016)
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Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
© Flickr/ Adam Fagen

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Вопреки распространенной практике, Россия не станет высылать американских дипломатов в ответ на объявление персонами нон-грата сотрудников российских диппредставительств, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, но оставляет за собой право на ответ.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Зюганов прокомментировал новые санкции США против России
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов в США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что внешнеполитическое ведомство предложило Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, по словам Лаврова, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин: у России есть все основания адекватно отреагировать на действия США
"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение. И вчера администрация США, не приведя никаких фактов, никаких доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении РФ", — сказал министр.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений", — сказал Лавров.

Неожиданный ответ

Реакция Москвы на недружественные шаги со стороны Вашингтона удивила многих.

Как отметил президент РФ, по сложившейся международной практике, у российской стороны есть все основания для адекватного ответа, однако высылать сотрудников американского посольства не будут.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль", — заявил Путин.

Он добавил, что возвращающиеся на родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома.

Новые санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Не опускаться до кухонной дипломатии

В ответ на введение новых антироссийских санкций США Путин заявил, что РФ оставляет за собой право на ответные меры США, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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В Госдуме назвали логичными ответные меры России на санкции США
"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", — говорится в заявлении российского президента.

Новые недружественные шаги администрации США расцениваются в Москве, по словам Путина, как провокационные, направленные на дальнейший подрыв отношений.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", — говорится в заявлении российского президента.

Путин поздравил Трампа и Обаму с Новым годом

При этом, как передает пресс-служба Кремля, Путин поздравил американский народ и избранного президента США Дональда Трампа с Новым годом,

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Госдуме отозвались на решение Путина не высылать американских дипломатов
"Поздравляю и избранного президента Д.Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания!", — говорится в заявлении российского президента.

Глава российского государства выразил сожаление в связи с тем, что администрация президента США Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, вводя санкции против РФ.

"Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", — говорится в сообщении.

Антитрамп

Главная цель последних антироссийских действий администрации Обамы состоит в том, чтобы поставить избранного президента Дональда Трампа в крайне сложное положение, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

"Безусловно, главная цель последних действий администрации Обамы — Трамп. Если он как-то начнет отменять некоторые из тех мер, которые предпринял уходящий американский президент, то его могут объявить слабаком, "путинским агентом" и так далее" — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "успех или неудача того или иного американского президента будет зависеть не от его отношений с Москвой, а от того, насколько он сумеет преуспеть в своей внутренней, и, прежде всего, в экономической политике".

Он также добавил, что "атмосфера в США сейчас во многом напоминает то, что творилось в этой стране в конце 1940-х — начале 1950-х годов во время антикоммунистической истерии, и это наводит на очень грустные мысли".

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2016/ Patrick Kovarik
Во Франции "приняли к сведению" новые санкции США против России
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Суздальцев сказал РИА Новости, что действия администрации США выглядят как попытка отвлечь от собственных провалов. "Конечно, фактически они сейчас срывают зло на России, потому что надо как-то оправдаться перед своими избирателями за то, что они провалили выборы, заявляя, что Россия вмешалась и обеспечила победу Трампа. В данном случае это выглядит просто как месть и перевод стрелок. Они мстят России и за то, что она на международной арене оказалась более динамичной, Россия продемонстрировала переход от однополюсной системы в международных отношениях к многополюсной. Это подорвало не просто политику Обамы на внешней арене, но и продемонстрировало провал демократов на международной арене", — сказал он.

Он отметил, что Обама "принимает ряд постановлений, ряд указов, для отмены которых потребуются месяцы и годы; он реально затрудняет работу будущей администрации Трампа, стремится поставить их в неудобное положение, хотя они и так находятся в сложном положении".

"Такое ощущение, что Обама хочет разжечь Третью мировую войну и действует по принципу "после нас хоть потоп", — подытожил Суздальцев.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости назвал решение не высылать дипломатов США блестящим. "Это блестящий ход, очень грамотный и точный в данной ситуации", — сказал Лукьянов.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп отменит последние санкции против России, считает Клинцевич
По его словам, одной из целей решения президента США Барака Обамы по санкциям и высылке российским дипломатов было максимально ухудшить атмосферу отношений перед вступлением в должность новой администрации, поскольку новая администрация уже заявила, что собирается провести ревизию российской политики. Однако, считает эксперт, ситуация, когда два посольства, если не парализованы, то, во всяком случае, сильно осложнена их работа, создает очень неблагоприятный фон, даже если новая администрация не несет за это ответственности.

"МИД предложил сделать то, что делается всегда, это абсолютно нормальная практика зеркальности. Путин поступил, как бывает с ним, как он умеет делать, весьма важно, я бы сказал, именно не приняв ту игру, которую предложил Обама. Это очень грамотный ход с точки зрения будущих отношений с США", — добавил эксперт.

По его словам, российская сторона решила дождаться, когда уйдет действующая администрация США и начать с новой серьезный разговор в обстановке, которая этому разговору благоприятствует. "На мой взгляд, это очень дальновидно. Совершенно нет никаких гарантий, что это приведет к каким-то результатам, но, по крайней мере, это уже будет разговор с ними, а не разговор по правилам, которые попытался продиктовать уходящий президент", — заключил Лукьянов.

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