Россия отправит самолет за дипломатами и их семьями в США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия направит самолет за дипломатами, которых высылают из США, и их семьями, сообщили журналистам в администрации президента.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента России", — сказали в ведомстве.

По информации СМИ, дипломаты и их семьи столкнулись с проблемами при покупке билетов, поскольку в новогодние праздники все места на рейсы были распроданы.

Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив российские ведомства, компании и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также представители администрации США объявили 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки", персонами "нон грата" и уведомили, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, а глава МИД Сергей Лавров предложил выдворить 35 американских дипломатов из России. Однако Владимир Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и высылать сотрудников дипмиссии США.