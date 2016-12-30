С точностью до дипломата: МИД предложил выслать из России 35 американцев

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский МИД предложил вариант ответа на американские санкции, в ведомстве считают необходимым выслать из страны 35 дипломатов США. Кроме того, власти могут запретить дипмиссии пользоваться двумя здания в Москве.

Зеркальный ответ

Ранее США ввели новые санкции против российских спецслужб, компаний и частных лиц из-за "вмешательства в выборы". Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 35 дипломатов, которых президент Барак Обама обвинил в работе на разведку. Также сотрудники дипмиссий не смогут пользоваться двумя зданиями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что ведомство предлагает выслать из страны 35 американских дипломатов — 31 работника посольства в Москве и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки (санкции — ред.) без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений", — отметил Лавров.

По словам министра, МИД также предложил президенту запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

Школу не тронут

МИД рассчитывает, что его инициатива будет рассмотрена в ближайшее время, добавил Сергей Лавров.

При этом американские СМИ сообщали, что российские власти в качестве ответной меры намерены закрыть англо-американскую школу для детей дипломатов.

Представитель МИД России Мария Захарова эту информацию опровергла.

"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", — написала Захарова в Facebook.