В Крым из Москвы приехала новый главный архитектор

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал РИА Новости (Крым) имя будущего главного архитектора.

В ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе Аксенов сообщил, что новым главным архитектором республики будет назначен архитектор из столицы России, но не назвал его имя. Он отметил, что принял это решение сам, опираясь при этом на мнение коллег из Минстроя РФ.

Глава Крыма также сообщил, что отставка главного архитектора Крыма Александра Кузнецова связана с провалом работы по недопущению возведения незаконных строений на полуострове.

Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов рассказал РИА Новости (Крым), что новый архитектор уже прибыла в республику.

"Анна Вячеславовна уже находится в Симферополе, знакомится с коллективом. Я ее представил как человека компетентного, специалиста в своей сфере. Человек имеет европейское образование по специальности, чего нам очень не хватает. Имеет большое количество крупных и значимых реализованных проектов", — отметил он.

По словам Кононова, перед новым архитектором стоит целый ряд задач, в том числе изменение архитектурного облика республики. "Мы хотим видеть Крым красивым. Предстоит решение вопросов с самовольным строительством. Кроме этого — обеспечение республики градостроительной документацией, основой для дальнейшей работы", — рассказал региональный министр.

Он добавил, что Царева приступит к выполнению своих обязанностей, как только будет подписан приказ о ее назначении. "Я думаю, это вопрос технический. Фактически он приступила к выполнению своей работы", — заключил Кононов.

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