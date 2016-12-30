В Крым из Москвы приехала новый главный архитектор

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал РИА Новости (Крым) имя будущего главного архитектора.
Глава Крыма также сообщил, что отставка главного архитектора Крыма Александра Кузнецова связана с провалом работы по недопущению возведения незаконных строений на полуострове.
Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов рассказал РИА Новости (Крым), что новый архитектор уже прибыла в республику.
"Анна Вячеславовна уже находится в Симферополе, знакомится с коллективом. Я ее представил как человека компетентного, специалиста в своей сфере. Человек имеет европейское образование по специальности, чего нам очень не хватает. Имеет большое количество крупных и значимых реализованных проектов", — отметил он.
По словам Кононова, перед новым архитектором стоит целый ряд задач, в том числе изменение архитектурного облика республики. "Мы хотим видеть Крым красивым. Предстоит решение вопросов с самовольным строительством. Кроме этого — обеспечение республики градостроительной документацией, основой для дальнейшей работы", — рассказал региональный министр.
Он добавил, что Царева приступит к выполнению своих обязанностей, как только будет подписан приказ о ее назначении. "Я думаю, это вопрос технический. Фактически он приступила к выполнению своей работы", — заключил Кононов.
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