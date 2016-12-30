МИД предложил объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД предлагает президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Министр убежден, что "выходки" американской стороны не должны остаться без ответа.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Кроме того, по словам Лаврова, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

"Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", — отметил глава МИД.

Ранее США ввели новые санкции против России, обвинив спецслужбы и частных лиц во "вмешательстве в выборы". Также американские власти объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В Кремле действия американской стороны сочли актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры.