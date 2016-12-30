Эксперт: главная цель действий Обамы – создать Трампу больше трудностей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Главная цель последних антироссийских действий администрации президента США Барака Обамы состоит в том, чтобы поставить избранного президента Дональда Трампа в крайне сложное положение, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

"Безусловно, главная цель последних действий администрации Обамы – Трамп. Если он как-то начнет отменять некоторые из тех мер, которые предпринял уходящий американский президент, то его могут объявить слабаком, "путинским агентом" и так далее" — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что "успех или неудача того или иного американского президента будет зависеть не от его отношений с Москвой, а от того, насколько он сумеет преуспеть в своей внутренней, и, прежде всего, в экономической политике… от этого будет зависеть судьба нового американского президента".

Он также добавил, что "атмосфера в США сейчас во многом напоминает то, что творилось в этой стране в конце 1940-х – начале 1950-х годов во время антикоммунистической истерии, и это наводит на очень грустные мысли".

Батюк добавил, что "в любом случае, эти меры американской стороны в отношении наших дипломатов вызовут соответствующую реакцию Москвы в отношении дипломатов США в Москве, в этом даже не приходится сомневаться, это однозначно".