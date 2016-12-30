Аксенов пообещал продолжить ротацию кадров в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен продолжить ротацию кадров в республиканских и муниципальных органах власти, пока не будет сформирована эффективная команда государственных управленцев.

"Команда срабатывается. В конце года произошел ряд отставок в связи с низким качеством исполнения поручений президента Российской Федерации, правительства, мои в том числе, поэтому считаю, что такая практика будет продолжена и в дальнейшем, пока в органах власти не сформируется эффективная команда государственных управленцев", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Ранее ряд чиновников правительства Крыма подали в отставку или были отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой. Так, в отставку ушли вице-премьер Олег Казурин, главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, а глава службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от работы в связи со служебной проверкой.

Позже Аксенов рекомендовал районным депутатам утвердить отставку глав администраций Алушты и Бахчисарайского района по итогам их работы за год.

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