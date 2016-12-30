Москва недоумевает из-за заявлений о "давлении на американских дипломатов"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва выражает глубокое недоумение в связи с якобы давлением на дипломатов США, это говорит представитель страны, занимавшейся вербовкой по телефону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Здесь можно еще раз выразить глубокое недоумение. Я не думаю, что нам следует перечислять и излагать детально все случаи давления на наших дипломатов, которые работают в США. Но скажу вам только самый яркий пример из недавних лет: это говорит представитель страны, сотрудник которой в Москве по телефону вербовал сотрудника ФСБ", — сказал Песков.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о бывшем после США в РФ, пресс- секретарь ответил отрицательно.