Москва недоумевает из-за заявлений о "давлении на американских дипломатов"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва выражает глубокое недоумение в связи с якобы давлением на дипломатов США, это говорит представитель страны, занимавшейся вербовкой по телефону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

"Здесь можно еще раз выразить глубокое недоумение. Я не думаю, что нам следует перечислять и излагать детально все случаи давления на наших дипломатов, которые работают в США. Но скажу вам только самый яркий пример из недавних лет: это говорит представитель страны, сотрудник которой в Москве по телефону вербовал сотрудника ФСБ", — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о бывшем после США в РФ, пресс- секретарь ответил отрицательно.