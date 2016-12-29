Песков: Россия рассчитывает выйти на путь нормальных отношений с США

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с учетом переходного периода в США Россия по-прежнему рассчитывает, что Москве удастся выйти на путь нормальных отношений с Вашингтоном.

"Вместе с тем, я хочу добавить, что с учетом переходного периода сейчас в Вашингтоне мы по-прежнему рассчитываем на то, что нам удастся избавиться от таких корявых действий, таких корявых шагов, от того, чтобы вести себя как слон в посудной лавке, и что нам удастся все-таки так или иначе выйти на путь нормализации наших двусторонних отношений", — сказал Песков.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы.