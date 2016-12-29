Песков заявил, что США не выходили на связь с Россией до санкций

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти США не выходили на связь с российской стороной до введения санкций против РФ, но этому предшествовали весьма агрессивные заявления Вашингтона, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Но, конечно же, верить в такую непредсказуемость и в такие, наверное, вряд ли продуманные действия, конечно, не хотелось. Поэтому в этой связи мы глубоко сожалеем", — подчеркнул он.
"Разумеется, можем лишь ещё раз выразить сожаления в связи с такими решениями Вашингтона", — добавил он.